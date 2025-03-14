Генштаб спростував оточення Сил оборони в Курській області

Генштаб спростував інформацію про вороже оточення українських сил в Курській області. Ці дані не відповідають дійсності і поширюються росіянами заради політичних цілей та тиску на Україну і партнерів.

Згідно з повідомленням, протягом доби ситуація в Курській області суттєвих змін не зазнала. Загрози оточення зараз немає, запевнили військові.

"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", – йдеться у повідомленні.