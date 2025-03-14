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Сили оборони: армія РФ на півночі Сумщини окрім ДРГ застосовує малі піхотні групи

Ворог змінює тактику.

Сили оборони: армія РФ на півночі Сумщини окрім ДРГ застосовує малі піхотні групи
Українські захисники
Фото: Генштаб

Російські війська на півночі Сумської області змінили тактику і намагаються застосовувати малі піхотні групи.

Про це в ефірі сказав речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Укрінформ".

"Тактика ДРГ змінюється в залежності від пори року, але здебільшого зараз слід вже говорити про активність бойову. Там не скільки ДРГ, як малі групи піхоти застосовуються з боку ворога", — каже військовий.

За словами Мисника, Сили оборони застосовують увесь наявний арсенал озброєння проти груп піхоти ворога. Зокрема, і проти ДРГ.

"Активність застосування ворогом ДРГ постійна на північному кордоні, тож у нас налагоджена система оборони. Ми застосовуємо всі наявні технічні засоби з метою своєчасного виявлення таких спроб і знищуємо ворога, тож на Чернігівщині ми вже практично з Нового року таких спроб не фіксували", — додає він.

Такі випадки спостерігаються і на півночі Сумської області, але Сили оборони своєчасно виявляють їх, знищують і не дають ворогу проникнути на українську територію. Водночас речник зазначає, що бойова активність ворога на кордоні здійснюється в тих районах, на флангах, де Сили оборони виконують бойові задачі на території РФ.

"Щодо застосування бойової техніки, то у противника зовсім погано з цим, бо ми виявляємо такі спроби ще на підході до кордону і максимально їх там знищуємо", — наголосив речник.

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