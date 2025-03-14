Міноборони протестує програму для безпечного розмінування "Трек сапера"

Ця розробка дозволяє контролювати процес очищення від вибухонебезпечних предметів у реальному часі.

Міністерство оборони планує провести випробування програмно-апаратного комплексу для безпечного розмінування з робочою назвою "Трек сапера".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ця розробка дозволяє контролювати процес очищення від вибухонебезпечних предметів у реальному часі. Вона візуалізує шлях фахівця з розмінування, що дає змогу підвищити рівень його безпеки.

"„Трек сапера“ пройде випробування на полігоні для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування. Це дозволить оцінити його ефективність у реальних польових умовах і визначити можливості для подальшого використання у військових та гуманітарних операціях", - розповіла полковник Ольга Дробот, представник Головного управління протимінної діяльності та екологічної безпеки.

З програмою "Трек сапера" представники Міноборони ознайомилися під час візиту на українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві сучасних металошукачів Trembita та займається розробкою нових технологій для підвищення ефективності робіт із розмінування та посилення безпеки цивільного населення.

Також було продемонстровано мобільний додаток для оперативного інформування населення про небезпечні території, який сприятиме зниженню ризиків для цивільних.

Нині в різних регіонах України працюють 62 машини механізованого розмінування GCS-200. Цього року їхній парк має збільшитись ще на 26 одиниць.