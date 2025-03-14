Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони протестує програму для безпечного розмінування "Трек сапера"

Ця розробка дозволяє контролювати процес очищення від вибухонебезпечних предметів у реальному часі.

Міноборони протестує програму для безпечного розмінування "Трек сапера"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони планує провести випробування програмно-апаратного комплексу для безпечного розмінування з робочою назвою "Трек сапера".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ця розробка дозволяє контролювати процес очищення від вибухонебезпечних предметів у реальному часі. Вона візуалізує шлях фахівця з розмінування, що дає змогу підвищити рівень його безпеки.

"„Трек сапера“ пройде випробування на полігоні для тестування нових технологій, які використовуються в процесах розмінування. Це дозволить оцінити його ефективність у реальних польових умовах і визначити можливості для подальшого використання у військових та гуманітарних операціях", - розповіла полковник Ольга Дробот, представник Головного управління протимінної діяльності та екологічної безпеки.

З програмою "Трек сапера" представники Міноборони ознайомилися під час візиту на українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві сучасних металошукачів Trembita та займається розробкою нових технологій для підвищення ефективності робіт із розмінування та посилення безпеки цивільного населення.

Також було продемонстровано мобільний додаток для оперативного інформування населення про небезпечні території, який сприятиме зниженню ризиків для цивільних.

Нині в різних регіонах України працюють 62 машини механізованого розмінування GCS-200. Цього року їхній парк має збільшитись ще на 26 одиниць.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies