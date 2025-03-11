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Шмигаль повідомив, що уряд працює над збільшенням виробництва вітчизняної техніки для розмінування

Наразі задіяно 225 розмінувальних машин, частина техніки вироблена в Україні. Уряд буде й надалі нарощувати цей потенціал.

Шмигаль повідомив, що уряд працює над збільшенням виробництва вітчизняної техніки для розмінування
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешешко

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над збільшенням виробництва вітчизняної техніки для розмінування.

Він зазначив, що мета уряду – якнайшвидше провести гуманітарне розмінування та очистити забруднені вибухонебезпечними предметами території. 

За його словами, на сьогодні 139 тис. кв. км (або 23%) території України залишається потенційно замінованими.

«Очистити Україну від мінного сміття якнайшвидше – це стратегічна ціль. Над цим працюють 84 сертифікованих оператори. Задіяно 225 розмінувальних машин, частина техніки вироблена в Україні. Будемо й надалі нарощувати цей потенціал», – підкреслив Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що понад 529 млн грн вже виплачено компенсацій аграріям за послуги приватних операторів для розмінування.

«Робота за цією програмою триває, маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 млрд грн», – повідомив прем’єр-міністр.

Він наголосив на успішному партнерстві коаліції розмінування, куди входять близько півсотні країн, зокрема, США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція.

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