Прийняття цього закону є важливим для реалізації Ukraine Facility – програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу.

Сьогодні, 11 березня, Верховна Рада підтримала впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (законопроєкт № 8222).

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, в цілому за закон проголосували 259 народних обранців.

Щодо правок:

Врахована правка про підвищення зарплат для Аудиторської служби.

Не враховані правки по підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки.

Так само не пройшла правка про зарплати апарату ВРУ (можливість встановлювати надбавку за вислугу років більше 30% окладу працівникам Апарату ВРУ).

Як зазначив нардеп, прийняття цього закону є важливим для реалізації програми Ukraine Facility.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу, розрахована на період 2024–2027 років, із загальним обсягом фінансування 50 мільярдів євро.

Ці кошти спрямовані на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій та надання технічної підтримки для реалізації реформ, необхідних для відновлення та розвитку економіки України, а також для інтеграції до ЄС.