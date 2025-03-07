ЦВК: Інна Свириба зі "Слуги народу" відмовилась від мандату, до парламенту увійде Сергій Мельнік

Балотувався до Верховної Ради під 149-им номером у партійному списку.

Пресслужба Центральної виборчої комісії на сторінці у Facebook заявила про відмову Інни Свириби від отримання депутатського мандату після того, як було припинено повноваження Ірини Кормишкіної з франції "Слуга народу".

Комісія розглянула заяву Свириби та визнала її такою, що не набула мандату.

Згідно із законом, увійти до складу парламенту тепер має наступний номер у партійному списку на виборах 2019 року. Тож ЦВК визнала 149-го за черговістю серед "слуг" Сергія Мельніка обраним народним депутатом.

Про нового обранця відомо лише те, що станом на 2019 рік він був фізичною особою-підприємцем.