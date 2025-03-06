В понеділок Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцем

Після цього українська команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії.

“Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами”, - повідомив президент України.

Він наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі, працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру.

Володимир Зеленський розповів, що першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство.