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В понеділок Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцем

Після цього українська команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

В понеділок Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцем
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії.

“Наступного тижня, в понеділок, запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами”, - повідомив президент України. 

Він наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі, працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру.

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Володимир Зеленський розповів, що першочергово можуть бути встановлені та повністю проконтрольовані тиша в небі (зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у Чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство.

  • Спецпредставник США із питань Близького Сходу Стівен Віткофф, який також займається темою війни в Україні, розповів подробиці про проведення переговорів між Україною і США у Саудівській Аравії.
  • Віткофф додав, Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні.
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