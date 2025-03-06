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Залужний: США «руйнують світовий порядок». НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи

Посол України у Великій Британії переконаний, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу.

Залужний: США «руйнують світовий порядок». НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у «руйнуванні світового порядку», передає The Times. 

У своїй промові в Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи.

«Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок», – сказав він. 

«Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США».

Водночас видання The Times зазначає, що Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України, має шанси стати наступним президентом України.

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