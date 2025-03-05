Сибіга про засідання Євроради: очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України

"Залучення США є критично важливим і визначальним для успіху мирних зусиль", - наголосив міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга очікує «сильних кроків» ЄС на завтрашньому засіданні Європейської Ради.

Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Завтрашнє спеціальне засідання Європейської Ради стане історичним моментом для стратегічної оборони та глобальної ролі Європи. Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів, підвищать нашу обороноздатність і масштабують оборонну промисловість», - написав Сибіга.

Глава МЗС відзначив, що «рішучі кроки ЄС разом із посиленням тиску на Росію здатні поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир» і додав, що «Україна з гарантованою безпекою стане ключовою силою тривалого миру та розвитку для Європи».

«Мир є нашим пріоритетом номер один. Україна більше за всіх у світі прагне справедливого і тривалого миру. Ми продовжуємо працювати з усіма нашими партнерами для досягнення цієї мети. Залучення США є критично важливим і визначальним для успіху мирних зусиль», - заявив міністр.