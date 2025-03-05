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Встановлення мит Трампом: посольство Китаю заявило про готовність до будь-якої війни зі США

Зокрема президент США обґрунтовує введення мит проти Китаю проблемою потрапляння до Штатів наркотика фентаніла.

Встановлення мит Трампом: посольство Китаю заявило про готовність до будь-якої війни зі США
речник МЗС КНР Лінь Цзянь
Фото: x.com/MFA_China

Реагуючи на запровадження Дональдом Трампом мит на китайські товари, посольство КНР у США заявило, що країна готова до будь-якої війни зі США. 

Про це відомство повідомило у соцмережі Х. 

“Якщо США справді хочуть розв'язати проблему фентанілу [наркотик, популярний на чорному ринку США], то правильним буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних. Якщо війна – це те, чого хочуть США, хай то буде тарифна війна, торгова війна чи будь-який інший тип війни, ми готові воювати до кінця”, – заявило посольство.

Також дипломатичне відомство зробило репост заяви речника МЗС Китаю. 

“Проблема фентанілу є надуманим приводом для підвищення мит США на китайський імпорт. Наші контрзаходи для захисту наших прав та інтересів є цілком законними та необхідними. США, а не хтось інший, несуть відповідальність за фентанілову кризу всередині США. У дусі гуманності та доброї волі до американського народу ми вжили рішучих заходів, щоб допомогти США у вирішенні цієї проблеми. Замість того, щоб визнати наші зусилля, США намагаються очорнити та перекласти провину на Китай, а також намагаються чинити тиск і шантажувати Китай підвищенням тарифів. Вони КАРАЮТЬ нас за допомогу їм. Це не вирішить проблему США і підірве наш діалог і співпрацю у боротьбі з наркотиками”, – йдеться у повідомленні.

Речник МЗС Китаю зазначив, що залякування не спрацює. 

“Булінг на нас не діє. Тиск, примус чи погрози не є правильним способом боротьби з Китаєм. Будь-хто, хто чинить максимальний тиск на Китай, обирає не того хлопця та прораховується”, – заявив Лінь Цзянь.

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