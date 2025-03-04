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Глава МЗС Чехії заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи

Таким чином він відреагував на припинення Трампом військової допомоги Україні.

Глава МЗС Чехії заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Президент Трамп пообіцяв своїм виборцям покласти край війні, тому ми не повинні бути дуже здивовані. Для нас це ще один доказ того, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю Європи, і ми повинні підходити до цього відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що чеський уряд збільшив витрати на оборону. “Ми продовжуватимемо це робити, щоб гарантувати безпеку Чеської Республіки. Ми також продовжуватимемо переговори з нашими партнерами, включно з Україною, для досягнення сталого миру в Європі”.

  • За інформацією агенції Bloomberg, президент США Дональд Трамп у понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. 
  • Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Трамп заморозив закупівлю нової зброї для України, а питання інших джерел постачань має бути розглянуте на нараді у Білому домі.
  • Тим часом Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe. План містить п'ять пунктів, які покликані залучити більше коштів на оборонні витрати як на національних рівнях, так і загалом у Євросоюзі. 
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