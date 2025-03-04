Глава МЗС Чехії заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Президент Трамп пообіцяв своїм виборцям покласти край війні, тому ми не повинні бути дуже здивовані. Для нас це ще один доказ того, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю Європи, і ми повинні підходити до цього відповідно”, – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що чеський уряд збільшив витрати на оборону. “Ми продовжуватимемо це робити, щоб гарантувати безпеку Чеської Республіки. Ми також продовжуватимемо переговори з нашими партнерами, включно з Україною, для досягнення сталого миру в Європі”.
- За інформацією агенції Bloomberg, президент США Дональд Трамп у понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
- Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Трамп заморозив закупівлю нової зброї для України, а питання інших джерел постачань має бути розглянуте на нараді у Білому домі.
- Тим часом Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe. План містить п'ять пунктів, які покликані залучити більше коштів на оборонні витрати як на національних рівнях, так і загалом у Євросоюзі.