Глава МЗС Чехії заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Президент Трамп пообіцяв своїм виборцям покласти край війні, тому ми не повинні бути дуже здивовані. Для нас це ще один доказ того, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю Європи, і ми повинні підходити до цього відповідно”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що чеський уряд збільшив витрати на оборону. “Ми продовжуватимемо це робити, щоб гарантувати безпеку Чеської Республіки. Ми також продовжуватимемо переговори з нашими партнерами, включно з Україною, для досягнення сталого миру в Європі”.