Зеленський призначив Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації

Залужний буде представником при ІМО за сумісництвом.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового представника України при Міжнародній морській організації (IMO).

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO)”, - йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року.

Уточнюється, що Валерій Залужний буде представником при ІМО за сумісництвом.