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Зеленський призначив Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації

Залужний буде представником при ІМО за сумісництвом.

Зеленський призначив Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Президент України Володимир Зеленський призначив нового представника України при Міжнародній морській організації (IMO).

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO)”, - йдеться в указі президента України №151/2025 від 3 березня 2025 року.

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Уточнюється, що Валерій Залужний буде представником при ІМО за сумісництвом.

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