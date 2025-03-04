Прем’єр Британії розповів Зеленському про свою розмову з Трампом

Стармер наполягає, аби "усі сторони працювали над досягненням міцного та безпечного миру".

Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, обговорили «розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків». Також сторони скоординували зусилля для того, аби «якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні».

Президент України наголосив, що «мир потрібен нам усім. Справедливий мир із чіткими гарантіями безпеки. Разом з лідерством США та всією Європою це абсолютно досяжно».

Стармер розповів Зеленському про свої переговори із президентом США Дональдом Трампом, передає Sky News. Глава британського уряду зазначив, що «вкрай важливо, щоб усі сторони працювали над досягненням міцного та безпечного миру для України якнайшвидше».