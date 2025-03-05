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Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини

Шольц відзначив готовність українського президента до переговорів.

Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Зеленського, сторони обговорили питання безпеки та шляхи припинення війни в Україні.

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«Відвертий діалог щодо багатьох питань і нашого бачення майбутньої архітектури безпеки. Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти», - наголосив український президент.

Особливу увагу під час розмови приділили внеску Німеччини у зміцнення українського повітряного щита. Зеленський підкреслив важливість підтримки з боку європейських партнерів та США у досягненні миру.

Президент також висловив сподівання на єдність Європи та продовження підтримки України в її прагненні досягти миру.

Шольц на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що «добре, що він Зеленський – Ред.) готовий вести переговори».

«Ми згодні: президент США збереже керівну роль з метою якнайшвидшого початку процесу припинення вогню та встановлення міцного миру», - наголосив Шольц.

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