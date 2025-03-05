Зеленський обгововрив із Прем'єром Словенії реалізацію спільної ініціативи "Продовольство України"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, під час якої розповів про результати саміту лідерів у Лондоні. Також сторони обговорили спільні зусилля.

Про це інформує глава держави у соцмережах.

"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом", — каже президент.

Зеленський наголошує, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки і повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США.

Також дипломати обговорили реалізацію спільної ініціативи "Продовольство з України", спрямованої на підтримку сирійського народу.