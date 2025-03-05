«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаПолітика

Зеленський обгововрив із Прем'єром Словенії реалізацію спільної ініціативи "Продовольство України"

Словенія підтримує Україну в зусиллях підтримки сирійського народу.

Зеленський обгововрив із Прем'єром Словенії реалізацію спільної ініціативи "Продовольство України"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, під час якої розповів про результати саміту лідерів у Лондоні. Також сторони обговорили спільні зусилля.

Про це інформує глава держави у соцмережах.

"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом", — каже президент. 

Зеленський наголошує, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки і повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США. 

Також дипломати обговорили реалізацію спільної ініціативи "Продовольство з України", спрямованої на підтримку сирійського народу. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies