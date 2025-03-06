Порошенко і Тимошенко прокоментували комунікацію з республіканцями і заперечили бажання провести вибори

Лідер фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментували комунікацію з американськими партнерами, про яку нині опублікувало матеріал видання Politico. Порошенко запевнив, що їхня робота з американцями "публічна і прозора".

За словами нардепа і п'ятого президента, суть розмов з представниками американської сторони зводилася до двох принципів – безпека насамперед і мир через силу. Він стверджує, що розмови стосувалися зброї, розвідки, санкцій проти росіян, фінансової підтримки, свободи і демократії та трансатлантичної єдності.

Порошенко запевнив, що його команда категорично проти виборів під час війни. Він дорікнув владі за "неконституційні і позасудові санкції", які, на його думку, є спробою усунення політичних опонентів, переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів. Як відомо, Порошенко потрапив до нещодавнього санаційного списку Ради нацбезпеки і оборони.

"Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу. Нагадаю, що наша команда в 2019 році забезпечила проведення чесних і демократичних виборів, на яких перемогу отримав Володимир Зеленський, а потім його партія «Слуга народу», яка сформувала монобільшість", – сказав він.

Політик запевнив, що в комунікації із союзниками завжди наполягає на збільшенні постачання зброї, на посиленні санкцій проти ворога та на тих червоних лініях, які неприпустимо перетинати в мирних переговорах.

Юлія Тимошенко у дописі в Facebook сказала, що "команда «Батьківщини» веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови".

Про що йшлося в матеріалі Politico?

Журналісти з посиланням на трьох анонімних співрозмовників-народних депутатів та американського експерта з міжнародної політики повідомили, що четверо високопоставлених осіб з оточення Дональда Трампа мали секретні переговори з політичними опонентами президента Володимира Зеленського. Цими політиками стали, згідно з даними медіа, колишня прем'єрка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та топові члени партії Петра Порошенка. Обговорення нібито стосувалися "швидких" президентських виборів в Україні.

Контекст

Вибори в Україні під час воєнного стану неможливі – це визначає Конституція. Для проведення їх без скасування воєнного стану довелося б міняти законодавство.

Дональд Трамп називав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", хоча потім і казав, що "повірити не може" в те, що робив таку заяву. Він говорив про це в контексті звинувачень на адресу Зеленського у неготовності до миру. Український президент, як відомо, наголошував на необхідності отримання гарантій безпеки перед тим, як домовлятися з росією про припинення вогню.

Тезу про необхідність "піти" повторювали й інші республіканці, зокрема сенатор Ліндсі Грем і спікер палати представників Майк Джонсон. Зеленський, коментуючи слова Грема, сказав, що може дати йому українське громадянство, щоб його точка зору стосовно необхідності зміни президента України мала вагу.