Рубіо назвав війну Росії проти України "проксі-війною двох ядерних сил"

Тепер настав час закінчувати війну і обидві сторони повинні піти на поступки, переконаний Рубіо.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що розв'язана Росією війна проти України є "проксі-війною між ядерними силами". Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.

Він назвав війну "затяжною" і такою, що зайшла в глухий кут. На думку Рубіо, ні в кого немає жодного плану стосовно того, як цю війну закінчити, і сказав, що рішення забезпечувати Україну всім необхідним стільки, скільки буде потрібно – "це не стратегія".

"І, чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними силами: США, які допомагають Україні, і Росією. І це потрібно закінчити", – сказав він.

Рубіо заявив, що Росія мала певний прогрес у війні, але конфлікт однаково в глухому куті.

"Нам потрібно залучити обидві сторони: росіян і українців. І ми просимо українців не саботувати. Коли віцепрезидент наголосив, що треба вдатися до дипломатії, щоб мати рішення, президент Зеленський, на жаль, вирішив кинути виклик віцепрезиденту і почав запитувати, чи можлива дипломатія. По суті саботуючи і підриваючи президентський план", – вважає держсекретар США.

Рубіо схвально відгукнувся про те, що Україна переглядає своє ставлення і додав, що справді вірить, що це конфлікт, якому треба знайти закінчення. На його думку, це вимагає поступок обох сторін.

"Нам потрібно посадити їх обох за стіл. Українці, звісно, повинні бути там, бо це їхня країна. І росіяни повинні бути за столом. І лише президент Трамп може уможливити це", – сказав він.

Це саме та ціль, на якій Штати зараз продовжують фокусуватися.