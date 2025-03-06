Верховний суд США заборонив Трампу заморозити виплати закордонним організаціям

Дональд Трамп зазнав першої відчутної юридичної поразки після повернення до Білого дому: Верховний суд США, більшість в якому мають консерватори, відмовився підтримати його клопотання про замороження виплат закордонним організаціям.

Як пише Reuters, йдеться про припис, виданий окружним суддею Вашингтона, відповідно до якого адміністрація США мала здійснити оплату послуг, вже наданих Агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID та державному департаменту.

Трамп сподівався через найвищий судовий орган домогтися можливості заморозити ці виплати разом з іншими грантовими програмами, які були призупинені на 90 днів одним з перших його рішень на посаді президента.

Проте голоси суддів розділилися 5-4 на користь рішення щодо відмови у клопотанні та поверненні справи на розгляд судів нижчого рівня.

Експерти вважають, що такий результат може стати сигналом того, як Верховний суд вирішуватиме й інші, більш важливі для Трампа майбутні справи. Консервативної більшості та наявності у складі трьох суддів, призначених самим республіканцем під час першої каденції, може виявитися недостатньо для рішень на його користь.