США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
ГоловнаСвіт

Верховний суд США заборонив Трампу заморозити виплати закордонним організаціям

Найвищий судовий орган залишив чинним припис про оплату вже виконаної роботи. 

Верховний суд США заборонив Трампу заморозити виплати закордонним організаціям
Верховний суд США
Фото: ЕРА/UPG

Дональд Трамп зазнав першої відчутної юридичної поразки після повернення до Білого дому: Верховний суд США, більшість в якому мають консерватори, відмовився підтримати його клопотання про замороження виплат закордонним організаціям.

Як пише Reuters, йдеться про припис, виданий окружним суддею Вашингтона, відповідно до якого адміністрація США мала здійснити оплату послуг, вже наданих Агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID та державному департаменту. 

Трамп сподівався через найвищий судовий орган домогтися можливості заморозити ці виплати разом з іншими грантовими програмами, які були призупинені на 90 днів одним з перших його рішень на посаді президента. 

Проте голоси суддів розділилися 5-4 на користь рішення щодо відмови у клопотанні та поверненні справи на розгляд судів нижчого рівня. 

Експерти вважають, що такий результат може стати сигналом того, як Верховний суд вирішуватиме й інші, більш важливі для Трампа майбутні справи. Консервативної більшості та наявності у складі трьох суддів, призначених самим республіканцем під час першої каденції, може виявитися недостатньо для рішень на його користь. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies