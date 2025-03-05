Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
ГоловнаСвіт

Трамп погодився запровадити пільговий митний період на авто з Канади та Мексики

Пільговий митний період триватиме один місяць.

Трамп погодився запровадити пільговий митний період на авто з Канади та Мексики
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп погодився змінити мита на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики. 

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Укрінформ.

“Ми розмовляли з “великою трійкою” автодилерів. Ми забезпечимо виключення на один місяць для будь-яких автомобілів, які проходять по угоді США-Мексика-Канада (USMCA)”, – сказала Лівітт. 

Речниця Білого дому підкреслила, що “на прохання компаній, пов’язаних з USMCA, президент надає їм виняток на один місяць, щоб вони не опинилися у невигідному економічному становищі”.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Лівітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп був “незадоволений розмовою” з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка завершилася у “дещо дружній” манері.

Речниця Білого дому запевнила, що Трамп продовжує захищати американський народ від фентанілу, який начебто надходить через американсько-канадський кордон. 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies