Трамп погодився запровадити пільговий митний період на авто з Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп погодився змінити мита на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Укрінформ.

“Ми розмовляли з “великою трійкою” автодилерів. Ми забезпечимо виключення на один місяць для будь-яких автомобілів, які проходять по угоді США-Мексика-Канада (USMCA)”, – сказала Лівітт.

Речниця Білого дому підкреслила, що “на прохання компаній, пов’язаних з USMCA, президент надає їм виняток на один місяць, щоб вони не опинилися у невигідному економічному становищі”.

Лівітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп був “незадоволений розмовою” з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка завершилася у “дещо дружній” манері.

Речниця Білого дому запевнила, що Трамп продовжує захищати американський народ від фентанілу, який начебто надходить через американсько-канадський кордон.