Трамп погодився запровадити пільговий митний період на авто з Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп погодився змінити мита на продукцію автомобільного виробництва з Канади й Мексики.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає Укрінформ.
“Ми розмовляли з “великою трійкою” автодилерів. Ми забезпечимо виключення на один місяць для будь-яких автомобілів, які проходять по угоді США-Мексика-Канада (USMCA)”, – сказала Лівітт.
Речниця Білого дому підкреслила, що “на прохання компаній, пов’язаних з USMCA, президент надає їм виняток на один місяць, щоб вони не опинилися у невигідному економічному становищі”.
Лівітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп був “незадоволений розмовою” з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, яка завершилася у “дещо дружній” манері.
Речниця Білого дому запевнила, що Трамп продовжує захищати американський народ від фентанілу, який начебто надходить через американсько-канадський кордон.
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Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
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У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
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Мексика озвучить перелік товарів зі США, на які підвищить мита, 9 березня.
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Китай теж запровадить мита у відповідь, але наступного тижня.
- Крім того, Канада звернеться у Світову організацію торгівлі через дії США.