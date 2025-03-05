Трамп схвально відгукнувся про придбання двох портів Панамського каналу американською фірмою

Президент заявив, що його адміністрація буде відновлювати канал. Це викликало обурення влади Панами.

Президент США Дональд Трамп привітав угоду, укладену під керівництвом американської компанії BlackRock, купити більшу частину портового бізнесу Панамського каналу, пише Reuters.

«Моя адміністрація займеться відновленням Панамського каналу, і ми вже почали це робити... Буквально сьогодні велика американська компанія оголосила, що купує обидва порти навколо Панамського каналу та багато іншого, пов'язаного з Панамським каналом», - заявив лідер США у своєму виступі перед Конгресом.

Угода надасть американському консорціуму контроль за ключовими портами Панамського каналу на тлі закликів Білого дому вивести їх з-під, як стверджує Трамп, китайської власності. Водночас такий крок загрожує посиленням напруженості між США та Панамою, які сперечалися через претензії Трампа на канал.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що американський президент «знов бреше» і наголосив, що «Панамський канал не перебуває в процесі освоєння... канал є панамським і залишиться панамським!».