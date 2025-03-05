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Єврокомісія озвучила свої пропозиції щодо заповнення газосховищ у ЄС

У ЄС працюють над тим, аби стабілізувати європейські газові ринки.

Єврокомісія озвучила свої пропозиції щодо заповнення газосховищ у ЄС
Газове сховища Інкукалнс поблизу міста Рагана, Латвія
Фото: EPA/UPG

5 березня Єврокомісія запропонувала продовжити зобов'язання ЄС щодо зберігання газу до кінця 2027 року, щоб забезпечити безпеку постачання енергії та допомогти стабілізувати європейські газові ринки.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Для майбутнього сезону заповнення сховищ влітку 2025 року Комісія надасть державам-членам більше гнучкості і врахує ситуацію на газовому ринку. Це допоможе країнам заповнювати свої сховища протягом усього сезону на оптимальних умовах.

Також Єврокомісія дала рекомендації щодо цільових показників заповнення газових сховищ на 2025 рік.

Комісар з енергетики та житлового будівництва Ден Йоргенсен заявив, що зберігання газу «захистило громадян ЄС від ризику перебоїв із постачаннями, і саме тому дуже важливо, щоб ми продовжували використовувати цей інструмент». 

  • Минулого місяця Bloomberg писав, що Європа балансує на межі чергової енергетичної кризи після того, як ціни на природний газ зросли до найвищого за два роки рівня.
  • Європа цього року почала купувати російський газ у найвищих за весь час масштабах, витрачаючи мільярди доларів. Це відбулося лише через декілька тижнів після того, як Україна перекрила транзит російського газу.
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