Єврокомісія озвучила свої пропозиції щодо заповнення газосховищ у ЄС

У ЄС працюють над тим, аби стабілізувати європейські газові ринки.

5 березня Єврокомісія запропонувала продовжити зобов'язання ЄС щодо зберігання газу до кінця 2027 року, щоб забезпечити безпеку постачання енергії та допомогти стабілізувати європейські газові ринки.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Для майбутнього сезону заповнення сховищ влітку 2025 року Комісія надасть державам-членам більше гнучкості і врахує ситуацію на газовому ринку. Це допоможе країнам заповнювати свої сховища протягом усього сезону на оптимальних умовах.

Також Єврокомісія дала рекомендації щодо цільових показників заповнення газових сховищ на 2025 рік.

Комісар з енергетики та житлового будівництва Ден Йоргенсен заявив, що зберігання газу «захистило громадян ЄС від ризику перебоїв із постачаннями, і саме тому дуже важливо, щоб ми продовжували використовувати цей інструмент».