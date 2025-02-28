Очільники ЄС закликали Зеленського бути сміливим і безстрашним

глави держав ЄС та очільники Європейської ради та Європейської комісії зустрінуться у неділю в Лондоні на саміті.

Президентка Європейської комісії та президент Європейської ради виступили зі спільною заявою на підтримку Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Financial Times.

«Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будь сильним, будь хоробрим, будь безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний Президенте Зеленський», – заявили Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, та Антоніу Кошта, президент Європейської ради.

«Ми продовжуватимемо працювати з вами задля справедливого та міцного миру», — також зазначили вони.

Як повідомляє FT, глави держав ЄС та очільники Європейської ради та Європейської комісії зустрінуться у неділю в Лондоні на саміті, організованому прем’єром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Президент Франції назвав Росію «агресором», а Україну «атакованою».