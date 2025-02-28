Румунія може стати хабом для відправки військ західних держав в Україну

Румунія не проти стати хабом для відправки миротворців в Україну. Водночас, щодо відправки румунських миротворців, на думку тимчасовий президента Румунії Іліє Боложана, говорити рано.

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на заяву Боложана.

"Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми висловили готовність нашої держави й надалі підтримувати цю країну, тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а, по суті, це підтримка безпеки нашої країни", — сказав Боложан.

Водночас, говорити про відправку румунських військ в Україну поки що зарано, оскільки немає мирної угоди. Крім того, парламентська підтримка для такого кроку відсутня.

"Ми могли б бути центром для транзиту цих військ, і можна провести аналіз. На мою думку, ми повинні аналізувати речі холоднокровно, але не викликати необґрунтованих занепокоєнь, особливо в період виборів (йдеться про президентські вибори у Румунії — ред.)", — сказав Боложан.