Країни Cop16 домовилися щодо угоди про захист довкілля

Делегати напрацьовують компроміс щодо виділення мільярдів доларів на захист видів рослин та тварин та їхні середовища існування.

Конференція ООН з біологічного різноманіття (COP16) у Колумбії, жовтень 2024 року

Країни Конференції ООН з питань біорізноманіття 2024 року (Cop16) попри глобальну напруженість домовилися щодо важливої угоду про захист довкілля, повідомляє The Guardian.

Делегати напрацьовують компроміс щодо виділення мільярдів доларів на захист видів рослин та тварин та їхні середовища існування. Багаті країни та країни, що розвиваються подолали різкі розбіжності, які завадили схвалити документ на їхній попередній зустрічі торік у колумбійському місті Калі.

Країни вже погодилися виділяти щороку до 2030 року на захист природи 200 мільярдів доларів, включно з 30 мільярдами доларів на рік із заможніших країн біднішим. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OCEP), загальна сума на 2022 рік склала близько 15 мільярдів доларів.

Четвергове рішення визначає два основні напрямки дій у найближчі роки – пошук додаткових мільярдів доларів для фінансування біорізноманіття та визначення установ, які нададуть гроші. Також йдеться про посилення моніторингу, щоб гарантувати відповідальність країн за їхній прогрес у досягненні цілей збереження біорізноманіття.

Президентка Cop16 Сусанна Мухаммад з Колумбії заявила про “ухвалення першого глобального плану фінансування збереження життя на Землі” (Мухаммад пішла у відставку з посади міністра навколишнього середовища Колумбії, але залишалася працювати до завершення Римської конференції).

“Рішення було прийнято більше ніж через два роки після знаменної угоди про уповільнення неконтрольованого знищення природи в цьому десятилітті та захист не менше 30% суші та морів світу. Це захистить екосистеми та дику природу, від яких залежать люди у плані продовольства, регулювання клімату та економічного процвітання”, ‒ йдеться у матеріалі.

Нова угода Cop16 має вирішальне значення для надання імпульсу попередній. Переговори також розглядалися як показник міжнародної співпраці загалом.

Зустріч відбувається у той час, коли країни стикаються зі скороченням іноземної допомоги, зокрема особливо адміністрацією американського президента Дональда Трампа. Вашингтон, який не підписав конвенцію ООН про біологічне різноманіття, не направив своїх представників на зустріч.

Угоду про кліматичне фінансування на Cop29 в Азербайджані в листопаді розкритикували країни, що розвиваються. Вони назвали її “вкрай недостатньою”, тоді як окремі переговори щодо проблем опустелювання та забруднення пластиком зайшли в глухий кут у грудні.