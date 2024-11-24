Учасники кліматичного клімату ООН домовилися про фінансування для країн, що розвиваються

Багаті країни до 2035 року будуть виплачувати 300 мільярдів доларів на рік, щоб допомогти біднішим країнам пом’якшити вплив зміни клімату.

Після двох тижнів інтенсивних переговорів делегати кліматичного саміту ООН COP29 у Баку погодилися надати фінансування країнам, що розвиваються, для боротьби зі зміною клімату та адаптації до неї, повідомляє DW.

Традиційно багаті країни-емітенти викидів запропонували суму у розмірі 300 мільярдів доларів на рік до 2035 року, яка є набагато меншою, ніж очікувалося.

Угода передбачає залучення 1,3 трильйона доларів США на цю мету. Цифра включатиме фінансування як з державних, так і приватних джерел. Ця сума, за словами економістів, відповідає тій, що необхідна щороку для вирішення проблеми глобального потепління.

Кліматична конференція COP29 в Азербайджані мала завершитися в п'ятницю, але її продовжили, оскільки майже 200 країн намагалися досягнути домовленостей щодо фінансування.

Розчаровані відсутністю інклюзивності, делегати з країн, що розвиваються, і малих острівних держав залишили засідання, пославшись на побоювання, що країни-виробники викопного палива намагаються послабити угоду.

Раніше провідні експерти заявили, що кліматичні саміти ООН “більше не відповідають меті”. На їхню думку, COP повинні проводитися лише в країнах, які можуть продемонструвати чітку підтримку кліматичних заходів і мають суворіші правила щодо лобіювання викопного палива.

Азербайджан був суперечливим господарем конференції, оскільки країна є великим виробником викопного палива, нафта і газ якого становлять половину експорту країни. Минулорічна конференція також проходила в нафтодержаві, Об’єднаних Арабських Еміратах, і президент цього видання Султан Аль Джабер зберіг свою основну посаду – очільника національної нафтової компанії Adnoc.

Перед відкриттям COP29 один із ключових членів організаційної команди азербайджанського уряду зазняли на відео, у якому він пропонував допомогу в угодах з викопного палива. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на церемонії відкриття також зазначив, що нафта і газ його країни є “даром Божим”.