Кандидатом у президенти Польщі від націоналістів став історик Кароль Навроцький

Він не є членом жодної політичної партії і з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Головна опозиційна партія Польщі, націоналістична “Право і справедливість” (PiS) обрала історика Кароля Навроцького своїм кандидатом на президентських виборах наступного року, пише Reuters.

Проєвропейська коаліція на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском перемогла PiS на парламентських виборах минулого року, але центристський уряд Туска не зміг провести серйозні реформи з союзником ПіС Анджеєм Дудою як президентом. Така ситуація може продовжуватися, якщо знову переможе кандидат від PiS.

41-річний Кароль Навроцький не є членом жодної політичної партії, повідомляє DW. Він історик, громадський діяч та урядовець місцевого рівня. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Політик також є боксером-любителем.

У лютому цього року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.

Навроцький зіткнеться на виборах з кандидатом у президенти від Туска ‒ прогресивним мером Варшави Рафалом Тшасковським. Вибори можуть виявитися вирішальними в прагненні уряду скасувати судову реформу PiS, яка, на думку Європейського Союзу, підриває демократичні норми.

Президенти Польщі мають право накладати вето на прийняті парламентом закони.

“Оскільки ми повинні захищати Польщу, ми повинні захищати наші цінності, ми не повинні дозволити позбавити нас наших символів і обмежити наш суверенітет”, – сказав Навроцький під час представлення своєї кандидатури в неділю.

Під час роботи на посаді директора Музею Другої світової війни у Гданську, Навроцький змінив його головну експозицію, щоб підкреслити масштаби страждань поляків та історії поляків, які захищали євреїв під час Голокосту. Це призвело до судових позовів проти нього з боку творців музею. “Значна кількість досліджень показує, що тисячі поляків ризикували життям, допомагаючи євреям, але тисячі також брали участь у Голокості”, ‒ зазначає Reuters.

Президентські вибори у Польщі мають відбутися у травні 2025 року.