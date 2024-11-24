Команда Трампа співпрацює з Байденом, зокрема - з питань України, - СNN

Обраний президент США "дуже стурбований" ескалацією війни між Росією та Україною.

Джо Байден і Дональд Трамп у Білому домі

Rоманда обраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена, зокрема - щодо війни в Україні та з інших важливих питань безпеки.

Про це повідомляє CNN із посиланням на нового радника Трампа з національної безпеки Майка Волца.

Волц розповів, що поговорив із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, аби переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють "пліч-о-пліч".

"Ми - одна команда зі Сполученими Штатами в цьому переході", - наголосив Волц.

Також він заявив, що Трамп "дуже стурбований" ескалацією війни між Росією та Україною.

CNN також зазначає, що Волц, імовірно, схвалив рішення Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні міни. При цьому, наголосив Волц, Трамп, як і раніше, зосереджений на проведенні переговорів про припинення війни.