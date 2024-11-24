Атака на світанку у суботу зруйнувала восьмиповерхову будівлю у ліванській столиці.

Щонайменше 20 людей загинули унаслідок ізраїльських авіаударів по столиці Лівану Бейруті, повідомляють Euronews.

Удари на світанку у суботу зруйнували восьмиповерхову будівлю, а представник “Хезболли” заявив, що нікого з офіційних осіб угруповання у цей момент всередині не було.

Атака також зірвала фасади сусідніх будівель і пошкодила автомобілі.

Міністерство охорони здоров'я Лівану інформує, що менше ніж за тиждень поранення отримали 66 людей, чверть атак зазнав центр ліванської столиці.

Остання ескалація сталася після того, як посланник США Амос Хохштайн відвідав регіон, намагаючись укласти угоду про припинення багатомісячних боїв між Ізраїлем і Хезболлою, які переросли у повномасштабну війну.

Фото: Удар Ізраїлю по Бейруту, 23 листопада 2024 року Удар Ізраїлю по Бейруту, 23 листопада 2024 року

За словами двох західних дипломатів, нинішня пропозиція передбачає двомісячне припинення вогню, протягом якого ізраїльські сили виведуть із Лівану, а “Хезболла” “припинить свою збройну присутність” уздовж південного кордону на південь від річки Літані. Ще тисячі ліванських солдатів патрулюватимуть прикордонну зону разом із миротворцями ООН, а міжнародний комітет контролюватиме виконання угоди.

Водночас чиновники заявили, що Ізраїль хоче більше гарантій того, що зброю “Хезболли” буде вивезено із прикордонної зони. Вони не погодяться на угоду, яка не надасть їм можливості завдавати ударів по Лівану, якщо вони вважають, що “Хезболла” порушує її.

Зі свого боку ліванські чиновники заявили, що включення такого терміну порушить суверенітет їхньої країни.

Лідер “Хезболли” Наїм Кассем заявив цього тижня, що воєнізоване угруповання не погодиться на угоду, яка не призведе до “повного і всеосяжного припинення агресії”.