Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
ГоловнаСвіт

Ліван каже про 20 жертв унаслідок удару Ізраїлю по Бейруту

Атака на світанку у суботу зруйнувала восьмиповерхову будівлю у ліванській столиці.

Ліван каже про 20 жертв унаслідок удару Ізраїлю по Бейруту
Удар Ізраїлю по Бейруту, 23 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 20 людей загинули унаслідок ізраїльських авіаударів по столиці Лівану Бейруті, повідомляють Euronews.

Удари на світанку у суботу зруйнували восьмиповерхову будівлю, а представник “Хезболли” заявив, що нікого з офіційних осіб угруповання у цей момент всередині не було.

Атака також зірвала фасади сусідніх будівель і пошкодила автомобілі.

Підписуйтесь на наш Google News

Міністерство охорони здоров'я Лівану інформує, що менше ніж за тиждень поранення отримали 66 людей, чверть атак зазнав центр ліванської столиці.

Остання ескалація сталася після того, як посланник США Амос Хохштайн відвідав регіон, намагаючись укласти угоду про припинення багатомісячних боїв між Ізраїлем і Хезболлою, які переросли у повномасштабну війну.

Удар Ізраїлю по Бейруту, 23 листопада 2024 року
Фото: Удар Ізраїлю по Бейруту, 23 листопада 2024 року
Удар Ізраїлю по Бейруту, 23 листопада 2024 року

За словами двох західних дипломатів, нинішня пропозиція передбачає двомісячне припинення вогню, протягом якого ізраїльські сили виведуть із Лівану, а “Хезболла” “припинить свою збройну присутність” уздовж південного кордону на південь від річки Літані. Ще тисячі ліванських солдатів патрулюватимуть прикордонну зону разом із миротворцями ООН, а міжнародний комітет контролюватиме виконання угоди.

Водночас чиновники заявили, що Ізраїль хоче більше гарантій того, що зброю “Хезболли” буде вивезено із прикордонної зони. Вони не погодяться на угоду, яка не надасть їм можливості завдавати ударів по Лівану, якщо вони вважають, що “Хезболла” порушує її.

Зі свого боку ліванські чиновники заявили, що включення такого терміну порушить суверенітет їхньої країни.

Лідер “Хезболли” Наїм Кассем заявив цього тижня, що воєнізоване угруповання не погодиться на угоду, яка не призведе до “повного і всеосяжного припинення агресії”.

  • Ліван та Ізраїль також сперечаються про те, які країни засідатимуть у наглядовому комітеті. Чиновники заявили, що Ізраїль відмовився включити до комітету Францію, яка була близька до Лівану з того часу, як закінчилося її колоніальне правління. Ліван ж відмовився прийняти Велику Британію, близького союзника Ізраїлю.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies