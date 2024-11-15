ЗМІ: США передали Лівану проєкт пропозиції про перемир’я

Посол США в Лівані подала проєкт пропозиції про перемир’я між “Хезболлою” та Ізраїлем спікеру парламенту Лівану Набіху Беррі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два ліванських політичних джерела.
Зазначається, що посол США Ліза Джонсон зустрілася з Беррі, союзником “Хезболли”, щоб подати першу письмову пропозицію Вашингтона принаймні за кілька тижнів.
"Це проєкт, щоб отримати зауваження від ліванської сторони", - повідомило одне з джерел.
Водночас жодне джерело не надало подробиць щодо змісту цієї пропозиції.
Посольство США в Бейруті не надало коментарів.
- 11 листопада міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що в питанні припинення збройного конфлікту на території Лівану є "певний прогрес".