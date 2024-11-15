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ЗМІ: США передали Лівану проєкт пропозиції про перемир’я

СШАпеедали проєкт, щоб отримати зауваження від ліванської сторони.

ЗМІ: США передали Лівану проєкт пропозиції про перемир’я
Солдати ЦАХАЛу діють на півдні Лівану (ілюстративне фото)
Фото: IDF

Посол США в Лівані подала проєкт пропозиції про перемир’я між “Хезболлою” та Ізраїлем спікеру парламенту Лівану Набіху Беррі. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два ліванських політичних джерела.

Зазначається, що посол США Ліза Джонсон зустрілася з Беррі, союзником “Хезболли”, щоб подати першу письмову пропозицію Вашингтона принаймні за кілька тижнів.

"Це проєкт, щоб отримати зауваження від ліванської сторони", - повідомило одне з джерел. 

Водночас жодне джерело не надало подробиць щодо змісту цієї пропозиції.

Посольство США в Бейруті не надало коментарів.

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