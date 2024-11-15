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Очільник МЗС України привітав Рубіо з номінацією на держсекретаря

Андрій Сибіга чекає на співпрацю з новим головою американської дипломатії.

Очільник МЗС України привітав Рубіо з номінацією на держсекретаря
Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X привітав сенатора Марко Рубіо з набуттям статусу кандидата на посаду державного секретаря США у новій адміністрації Дональда Трампа.

Очільник МЗС заявив, що з нетерпінням очікує на співпрацю із 72-им в історії країни главою американської дипломатії. Сибіга сподівається "поглибити взаємно вигідне українсько-американське стратегічне партнерство".

Разом з Рубіо урядовець прагне "просувати принцип миру через силу в Україні та по всьому світу".

Кандидатура Марко Рубіо ще має бути затверджена Конгресом на початку наступного року, проте завдяки успіхам республіканців на виборах та здобуттю більшості в обох палатах сумнівів у цьому практично немає. 

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