Очільник МЗС України привітав Рубіо з номінацією на держсекретаря

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X привітав сенатора Марко Рубіо з набуттям статусу кандидата на посаду державного секретаря США у новій адміністрації Дональда Трампа.

Очільник МЗС заявив, що з нетерпінням очікує на співпрацю із 72-им в історії країни главою американської дипломатії. Сибіга сподівається "поглибити взаємно вигідне українсько-американське стратегічне партнерство".

Разом з Рубіо урядовець прагне "просувати принцип миру через силу в Україні та по всьому світу".

Кандидатура Марко Рубіо ще має бути затверджена Конгресом на початку наступного року, проте завдяки успіхам республіканців на виборах та здобуттю більшості в обох палатах сумнівів у цьому практично немає.