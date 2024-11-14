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Умєров прибув до Норвегії

На зустрічі з тамтешнім міністром оборони йшлося про посилення української ППО і підготовку військових.

Умєров прибув до Норвегії
Бйорн Арільд Грам і Рустем Умєров
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Рустем Умєров прибув із робочим візитом до Норвегії.

За словами міністра, він зустрівся із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом. На зустрічі йшлося про посилення української ППО і підготовку військових.

«Наші делегації обговорили важливі питання двосторонньої співпраці, зокрема, шляхи розвитку та посилення української системи протиповітряної оборони. Це критично важлива сфера, і ми продовжуємо працювати над її зміцненням. Ще одна ключова тема зустрічі – підготовка українських військовослужбовців за участю норвезьких інструкторів. Пліч-о-пліч з нашими союзниками робимо Сили оборони України сильнішими й ефективнішими», - зазначив Умєров. 

  • Наприкінці жовтня стало відомо, що Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО та виділення $118,8 млн для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 у межах ініціативи США Jumpstart.
  • Того ж місяця Норвегія виділила Україні новий пакет допомоги на 500 млн євро.
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