Умєров прибув до Норвегії

Рустем Умєров прибув із робочим візитом до Норвегії.
За словами міністра, він зустрівся із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом. На зустрічі йшлося про посилення української ППО і підготовку військових.
«Наші делегації обговорили важливі питання двосторонньої співпраці, зокрема, шляхи розвитку та посилення української системи протиповітряної оборони. Це критично важлива сфера, і ми продовжуємо працювати над її зміцненням. Ще одна ключова тема зустрічі – підготовка українських військовослужбовців за участю норвезьких інструкторів. Пліч-о-пліч з нашими союзниками робимо Сили оборони України сильнішими й ефективнішими», - зазначив Умєров.
- Наприкінці жовтня стало відомо, що Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО та виділення $118,8 млн для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 у межах ініціативи США Jumpstart.
- Того ж місяця Норвегія виділила Україні новий пакет допомоги на 500 млн євро.