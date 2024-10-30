Норвегія готова співфінансувати зміцнення ППО України

Також країна може оплатити закупівлю закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16.

Норвегія готова до співфінансування зміцнення української ППО та виділення $118,8 млн для закупівлі систем озброєння та запчастин для українських F-16 у межах ініціативи США Jumpstart.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумкаи зустрічі із норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

Міністри також обговорили співпрацю у галузі спільних закупівель і залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Ще одна тема перемовин – Коаліція морських спроможностей, у якій працює Норвегія, і конкретні кроки для розвитку цієї ініціативи.