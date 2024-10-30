Великобританія планує виділяти Україні 3 мільярди фунтів допомоги щороку

Великобританія планує виділяти Україні щороку 3 мільярди фунтів підтримки.

Таку заяву зробила міністерка фінансів Рейчел Рівз, представляючи у парламенті проєкт бюджету, пише «Європейська правда».

За словами Рівз, через те, що видатки зросли і суттєво перевищують доходи, в уряді планують низку статей скоротити, а частину податків підвищити. Водночас для галузі оборони планують збільшити фінансування в розмірі 2,5% ВВП. Кошти спрямують, зокрема, нашій державі.

«Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 мільярда фунтів наступного року, забезпечуючи, що Велика Британія гарантовано перевиконає наші зобов'язання в межах НАТО та забезпечить гарантовану військову підтримку Україні в 3 мільярди фунтів на рік так довго, як це буде потрібно», – сказала міністерка фінансів.

За словами Рівзі, щорічну військову підтримку нашій державі хочуть зберегти додатково до кредиту в розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, який є частиною угоди "Групи семи" про використання заморожених російських активів.