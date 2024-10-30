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Єврокомісія оцінила прогрес 10 держав на вступ до ЄС. Відкриття переговорних кластерів з Україною очікують у 2025 році

Скринінг законодавста відбувається гладко, відзначила Єврокомісія.

Єврокомісія оцінила прогрес 10 держав на вступ до ЄС. Відкриття переговорних кластерів з Україною очікують у 2025 році
ЄС
Фото: energynews.com.ua

30 жовтня Європейська комісія хвалила щорічний пакет заходів щодо розширення ЄС, у якому міститься докладна оцінка стану справ і прогресу, який досягнули Албанія, Босніяю та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова, Україна й Туреччина.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У ЄК зазначили, що відкриття переговорів щодо вступу з нашою державою стало «важливим визнанням рішучості України проводити реформи на шляху до вступу до ЄС». 

«Після першої міжурядової конференції у червні 2024 року аналітичне вивчення acquis (скринінг) відбувається гладко. За умови виконання Україною всіх умов Комісія розраховує на відкриття переговорних кластерів, починаючи з основних, якнайшвидше у 2025 році», - зазначили у Єврокомісії. 

Щодо інших кандидатів на вступ, то, зокрема, Чорногорія загалом досягла проміжних контрольних показників за двома розділами. Єврокомісія зазначила, що у сфері верховенства права і судової системи необхідний подальший прогрес.

Сербія виконала контрольні показники для відкриття кластера 3 (Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання). Наступного року Сербія, як очікується, прискорить роботу щодо впровадження реформ, пов'язаних із вступом до ЄС, за всіма напрямами, приділяючи особливу увагу проміжним контрольним показникам верховенства закону, а також забезпеченню дійсно сприятливого середовища для громадянського суспільства та ЗМІ.

Албанії рекомендували надалі нарощувати темпи реформ, орієнтованих на ЄС, зокрема, в галузі верховенства закону, консолідації досягнень у галузі правоохоронної діяльності, ефективної боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також заохочення основних прав, включаючи свободу ЗМІ, права власності та права меншин.

Північній Македонії рекомендували продовжувати реалізацію реформ, пов'язаних з ЄС, зокрема, в рамках кластера основ: судової системи, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 

Щодо Боснії та Герцеговина, то ЄК готує переговорну рамку з метою її прийняття Радою ЄС, щойно країна зробить усі кроки, вказані у рекомендації Комісії від жовтня 2022 року.

Косово подало заявку на членство в ЄС у грудні 2022 року. У ЄС відзначили прогрес у боротьбі з організованою злочинністю, а також покращення ділового середовища. Косову необхідно активізувати зусилля щодо зміцнення верховенства закону та державного управління, а також захисту свободи вираження поглядів.

Щодо Молдови, то за умови виконання всіх умов Комісія розраховує на відкриття переговорів щодо кластерів, починаючи з основ якнайшвидше у 2025 році.

Грузія: хоча в грудні 2023 року Європейська рада надала країні статус кандидата, процес вступу до ЄС був де-факто припинений через дії уряду. Єврокомісія відреагувала на порушення під час парламентських виборів і наголосила на тому, що потрібна всеосяжна виборча реформа.

Туреччина є країною-кандидатом і ключовим партнером Європейського союзу. Але переговори про залишаються у глухому куті з 2018 року відповідно до рішення Ради ЄС. Єврокомісія відзначила, що серйозні побоювання зберігаються в областях основних прав та верховенства закону. 

Рада ЄС має розглянути рекомендації Комісії щодо кожної держави-кандидата і ухвалити рішення щодо подальших кроків у процесі розширення.

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