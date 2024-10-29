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Зеленський на Північній раді: нехай ваші рішення закінчать війну й принесуть тривалий мир, а не тимчасову ілюзію

Глава держави у черговий раз зауважив, що український народ заслуговує на вступ до ЄС і НАТО.

Зеленський на Північній раді: нехай ваші рішення закінчать війну й принесуть тривалий мир, а не тимчасову ілюзію
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський виступив на 76-й сесії Північної ради в Ісландії, повідомляє Офіс президента. 

Він подякував народам Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції і Фінляндії за підтримку. 

“Українці мають право на справжній і тривалий мир, і я дякую вам за те, що допомагаєте нам досягти його. Без вас ми не змогли б вистояти. Дякую за всю вашу допомогу”, – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що треба не допустити повторення російської агресії, а для цього необхідно повністю відновити силу міжнародного права та Статуту ООН. 

“Ми маємо захистити суверенітет України й нашу територіальну цілісність, безпеку нашого народу й наше право жити вільно, як і ваші народи, як і будь-який інший народ”, – наголосив президент.

Також Зеленський сказав, що ми маємо розширювати нашу співпрацю у Європі та євроатлантичному регіоні. 

“Єдність має вирішальне значення. Єдність зберігає мир у Європі. І саме тому Україна прагне бути частиною цієї єдності. Наш народ, наша нація заслуговують на вступ до ЄС і НАТО, і я вдячний вашим країнам за підтримку на цьому шляху до геополітичної визначеності”, – зазначив Зеленський. 

Він закликав пам’ятати: у воєнний час кожне рішення, ухвалене країною-партнером того, на кого нападають, – це передусім рішення про час. 

“Час, як довго триватиме війна. Як довго триватиме несправедливість. Як довго не буде справжнього, тривалого миру. Нехай ваші рішення закінчать війну і принесуть справжній тривалий мир, а не тимчасову ілюзію. Це абсолютно можливо. Україна заслуговує на справжній мир. Це так само ясно й прозоро, як кришталево чиста вода, яку ми бачили вчора тут, у Тінгвеллірі”, – сказав Зеленський.

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