Зеленський обговорив із президенткою Ісландії повоєнну відбудову України

Політики обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів.

Глава України Володимир Зеленський зустрівся у Рейк’явіку із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір.

Про це йдеться на телеграм-каналі президента.

Серед тем, які обговорили, – участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування.

Також обговорили повоєнну відбудову України та протидію російській дезінформації, а також реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

"Дякую Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та організацію дуже важливої зустрічі Україна – Північна Європа", – зазначив президент.

Учора Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він закликав до фінансування українського виробництва снарядів, дронів і ракет.