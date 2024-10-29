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Зеленський обговорив із президенткою Ісландії повоєнну відбудову України

Політики обговорили участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів.

Зеленський обговорив із президенткою Ісландії повоєнну відбудову України
Володимир Зеленський із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір.
Фото: Скріншот відео із телеграм-каналу Зеленського

Глава України Володимир Зеленський зустрівся у Рейк’явіку із президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір.

Про це йдеться на телеграм-каналі президента. 

Серед тем, які обговорили, – участь Ісландії в коаліції з розмінування та у тренуванні українських саперів, реабілітація поранених воїнів, залучення ісландських компаній до протезування. 

Також обговорили повоєнну відбудову України та протидію російській дезінформації, а також реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру. 

"Дякую Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення та організацію дуже важливої зустрічі Україна – Північна Європа", – зазначив президент. 

Учора Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він закликав до фінансування українського виробництва снарядів, дронів і ракет.

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