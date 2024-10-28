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Стефанчук: законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності - крок до дерадянізації законодавства

Деякі перестороги щодо ухвалення проєкту закону він назвав міфами.

Стефанчук: законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності - крок до дерадянізації законодавства
Руслан Стефанчук під час саміту
Фото: надано пресслужбою ВРУ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає проєкт Закону “Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період” (№ 6013), який комітет рекомендував до другого читання, кроком до дерадянізації українського законодавства. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. 

Стефанчук зазначив, що до другого читання пройшла низка громадських обговорень, зустрічей із суддями, науковцями, представниками громадянського суспільства, і тепер законопроєкт знімає деякі застереження та перестороги і “спрямований на приведення приватного законодавства до вимог та стандартів, які існують у країнах Європейського Союзу”.

Крім того, спікер стверджує, що проєкт не передбачає скасування спеціального законодавства у сфері ведення господарської діяльності; не спрямований на ліквідацію господарських судів та господарської юрисдикції; не спрямований на ліквідацію кафедр господарського права в університетах чи наукових інститутах, які займаються проблематикою господарського права.

“Сподіваюсь, Україна отримає чергову важливу законодавчу реформу, яка наблизить нас до європейського приватного права та дасть можливість потужного розвитку українського цивільного права та законодавства”, - написав голова ВР.

Застороги щодо законопроєкту про регулювання підприємницької діяльності

  • Докторка юридичних наук і професорка Олена Беляневич вважає, що наслідком ухвалення даного законопроєкту буде найбільш масштабним за період незалежності України перерозподіл державної власності поза приватизацією з рейдерськими захопленнями і корупційними ризиками. 
  • Головне науково-експертне управління Верховної Ради наголошує, що держава може втратити контроль над підприємствами, приватизація яких заборонена. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі громадської ініціативи “Голка” Конституційний HollyСуд і Верховна Рада. Чому на захист нацбезпеки треба кликати Джонні Деппа? 
  • У матеріалі також зазначається, що підприємства державної та комунальної форм власності перетворять у господарські товариства чи ліквідують. Під загрозою й космічна галузь, критична інфраструктура (порти, залізниці й інше), галузь оборони, важливі соціальні обʼєкти тощо, діяльність яких направлена на безпеку та виконання соціальних гарантій держави.
  • Асоціація міст України зазначає, що проєкт №6013 прямо порушує статті 142 і 143 Конституції України, бо забороняє територіальним громадам утворювати комунальні підприємства, обʼєднувати бюджетні кошти та створювати необхідні служби.
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