Порошенко: 100 млрд на зарплати прокурорам та чиновникам, інвестняні і марафон – це не бюджет воєнного часу

У бюджеті воєнного часу може бути лише пріоритет - оборона держави і фінансування Збройних Сил, вважає депутат.

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав депутатів ухвалити бюджет воєнного часу замість проєкту бюджету на 2025 рік, де «передбачені мільярди на підвищення заробітних плат держчиновникам, прокурорам та іншим силовикам, а також нецільові витрати». Про це повідомляє пресслужба «ЄС».



«Декілька днів тому в цій залі був презентований Президентом України «План перемоги». Численні оплески, привітання, підтримка запрошення до НАТО, вимоги до партнерів, вимоги щодо постачання зброї, вимоги по санкціям, єдність, міжнародна діяльність парламенту. Єдине, що залишилося за бортом – це що саме Україна має зробити для того, щоб наблизити перемогу. І тест, що саме ми маємо зробити, є один ключовий документ, який конституційно має приймати парламент. Назва цього документу – бюджет», – зазначив Порошенко.

На його думку, у бюджеті воєнного часу може бути лише пріоритет - оборона держави і фінансування Збройних Сил.

«Захист військовослужбовців, фінансування оборонно-промислового комплексу. Нічого цього в документі, який зараз бюджетним комітетом виноситься на голосування, ви не знайдете», – констатує Порошенко.

Він також зауважив, що держава-агресор на наступний рік збільшує свій військовий кошторис на 35%, натомість у доларовому еквіваленті заплановані у 2025-му році витрати України менші, аніж у 2024-му.

«Армія не є пріоритетом, а пріоритетом є «інваліди» – прокурори зі зростанням на 26%, пріоритетом є зростання фінансування спостережних рад державних підприємств, пріоритетом є силовики – окремим збільшать до 70%. Корупційний кешбек з купівлею голосів виборців, дорожній фонд, індустріальні парки, інвестняні, «Єдиний марафон», стратегічна інвестиційна рада й інше – більш як на 100 млрд», – зазначає експрезидент.

«Підтримайте бюджет оборонний, підтримайте наші поправки, підтримайте спецфонд для військових витрат, підтримайте обмеження максимальних зарплат до рівня військовослужбовця на фронті. Інакше це ганьба!», – наголосив Порошенко.