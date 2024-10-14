Військовий збір і доходи з ОВДП мають йти у цільовий фонд для фінансування армії, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що влада відмовилась від пропозиції створити спеціальний цільовий фонд на потреби Сил оборони, на якому наполягала «Євросолідарність», щоб усі кошти від військового збору та військових ОВДП витрачались виключно на потреби ЗСУ.

«Для чого було реєструвати постанови про неприйнятність? Для того, щоб дати час владі зрозуміти, на який ганебний злочин вона йде. Почути позицію народу, почути позицію бізнес-асоціацій, інвесторів, платників податків, ФОПів. І це єдиний на моїй пам`яті випадок, коли жоден з них не підтримав цей ганебний законопроєкт, проголосований монобільшістю і опзж – союзом, який вже нікого не дивує. Ви ховаєтеся від власного народу. Чому немає трансляції для того, щоб народ почув, чим керується парламент, приймаючи цей законопроєкт, який грабує народ і грабує бізнес? Чому Верховна Рада не йде на секвестр бюджету з ліквідацією корупційних статей?» – зауважив Петро Порошенко.

Він закликав нардепів не допустити, щоб цей закон набрав чинності. Як відомо, «Євросолідарність» пропонувала інші джерела для наповнення Державного бюджету - зокрема, скорочення нецільових витрат і направлення коштів військового збору виключно на армію. «Наші пропозиції дозволяють скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень – без підвищення податкового навантаження на бідних людей. На 105 мільярдів ми пропонуємо зменшення видатків і на 65 мільярдів ми пропонуємо збільшення доходів державного бюджету», – сказав Порошенко.