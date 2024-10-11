Зеленський обговорив із Штайнмайєром потреби української енергетики

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Під час зустрічі президенти обговорили потреби енергетичної системи України на тлі російських ударів по енергомережі.

Про це президент Зеленський розповів у соцмережах.

Ключовими темами переговорів були: безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.

"Дякую Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", — пише президент.