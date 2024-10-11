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Зеленський обговорив із Штайнмайєром потреби української енергетики

Президенти обговорили безпекову ситуацію в Україні.

Зеленський обговорив із Штайнмайєром потреби української енергетики
Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Під час зустрічі президенти обговорили потреби енергетичної системи України на тлі російських ударів по енергомережі.

Про це президент Зеленський розповів у соцмережах.

Ключовими темами переговорів були: безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств. 

"Дякую Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року", — пише президент.

  • До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини за підтримки партнерів ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро.
  • Сьогодні президент Зеленський перебував з візитом у Німеччині після відвідин Ватикану, Італії, Великобританії, Франції. Під час візитів він представляє лідерам план перемоги.
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