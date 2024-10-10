Бійці батальйону “Свобода” отримали партію великих дронів від “Української команди”

Дрони, що поїхали до бійців “Свободи»

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію великих дронів-камікадзе бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали ще одну партію великих дронів-камікадзе батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Сьогодні бійці батальйону "Свобода" у дуже важких умовах б’ють орків на Сіверському напрямку», - йдеться у повідомленні.

Волонтери подякували українцям, які допомагали збирати на дрони.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко разом з волонтерами «Української команди» з’їздили на Донбас та привезли трьом бригадам FPV-дрони, «Мавіки», системи РЕБ та український броньовик «Кобра» вартістю 250 тисяч доларів.