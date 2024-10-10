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Бійці батальйону “Свобода” отримали партію великих дронів від “Української команди”

Бійці воюють на Сіверському напрямку.

Бійці батальйону “Свобода” отримали партію великих дронів від “Української команди”
Дрони, що поїхали до бійців “Свободи»

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію великих дронів-камікадзе бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали ще одну партію великих дронів-камікадзе батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Сьогодні бійці батальйону "Свобода" у дуже важких умовах б’ють орків на Сіверському напрямку», - йдеться у повідомленні. 

Волонтери подякували українцям, які допомагали збирати на дрони.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала партію літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко разом з волонтерами «Української команди» з’їздили на Донбас та привезли трьом бригадам FPV-дрони, «Мавіки», системи РЕБ та український броньовик «Кобра» вартістю 250 тисяч доларів.

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