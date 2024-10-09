Народний депутат Віталій Безгін заявив, що до кінця цього року або на початку Верховна Рада перейменує три останні радянські “плями” на мапі України.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.

“Насправді парламент продовжив розглядати питання деколонізації. Було перейменовано 2 з 5 чергових населених пунктів. Загальна кількість вже перевищила 300. У нас залишається 3, на мій погляд, радянські “плями” на українській мапі щодо назв”, – сказав Безгін.

За його словами, парламент не зміг знайти консенсус щодо альтернативних назв.

Безглін вважає, що до кінця цього року або на початку наступного Рада перейменує ці 3 населені пункти.