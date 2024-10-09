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До кінця року Рада перейменує три останні радянські “плями” на мапі України, – Безгін

Йдеться про Первомайськ, Синельникове і Павлоград. 

До кінця року Рада перейменує три останні радянські “плями” на мапі України, – Безгін
Віталій Безгін
Фото: facebook/Vitaliy Bezgin

Народний депутат Віталій Безгін заявив, що до кінця цього року або на початку Верховна Рада перейменує три останні радянські “плями” на мапі України.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.

“Насправді парламент продовжив розглядати питання деколонізації. Було перейменовано 2 з 5 чергових населених пунктів. Загальна кількість вже перевищила 300. У нас залишається 3, на мій погляд, радянські “плями” на українській мапі щодо назв”, – сказав Безгін.

За його словами, парламент не зміг знайти консенсус щодо альтернативних назв. 

Безглін вважає, що до кінця цього року або на початку наступного Рада перейменує ці 3 населені пункти. 

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