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Мер Дніпра заявив про переслідування міської влади

Він вважає, що обшуки та кримінальні справи, в яких фігурують посадовці мерії і депутати, є "свавіллям". 

Мер Дніпра заявив про переслідування міської влади
Борис Філатов
Фото: скріншот

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про переслідування міської влади з боку правоохоронців. За його словами, триває "безпрецедентна компанія зі знищення місцевого самоврядування".

Проти працівників міськради відкрили, за словами Філатова, десятки кримінальних справ, провели сотні арештів. Він назвав це свавіллям і сказав, що воно дивно збігається "з жахливою інформаційною компанією по дискредитації".

"Фото та відключення слідчих дій масово та скоординовано з'являються в анонімних Telegram-каналах ще до їх завершення", – сказав мер.

Філатов вважає, що "перевертні у погонах" фальсифікують докази і проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Мер Дніпра також вважає правоохоронців відповідальними за смерть його колишнього заступника Михайла Лисенка.

Філатов додав, що невдовзі з'явиться ще одна кримінальна справа – стосовно квадрациклів, куплених для Сил оборони. Стосовно цієї справи, як і інших, мер обіцяв пояснення. Філатов сказав, що йому невідомі причини того, що він вважає цілеспрямованої кампанії проти міської влади. 

Михайло Лисенко, колишній заступник Філатова, помер 6 жовтня. За словами міського голови, раніше він уже пережив інфаркт. 

Справи, де фігурує мерія Дніпра

Учора правоохоронці повідомили про розкриття схеми, до якої були залучені посадовці міської ради Дніпра та ФОПи. За даними слідства, троє власників рекламних агенцій вступили в змову з посадовцями і привласнили третину із виділених на висвітлення діяльності міської ради суми. 

У вересні заступник Філатова і директор компанії отримали підозри в завищенні тарифів на паркування. 

А місяцем раніше у приміщеннях мерії Дніпра та обласної військової державної адміністрації були обшуки, пов'язані з розслідуванням справи відбудови доріг фірмою дівчини ексголови ОВА Валентина Резніченка. Обшуки стосувалися підрядників.

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