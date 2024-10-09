Рада змогла перейменувати лише два з п'яти населених пунктів: Южноукраїнськ і Южне

Вони будуть Південноукраїнськом і Південним.

Верховна Рада сьогодні розглянула перейменування п'яти населених пунктів, які винесли окремо від пакетного голосування, яке було у вересні. Трансляцію голосування вів нардеп Олексій Гончаренко.

Первомайськ Миколаївської області перейменувати не змогли. Пропонували Ольвію та Ольвіополь, але жодна постанова не набрала необхідної підтримки.

Не змогли перейменувати і Синельникове Дніпропетровської області. Пропонували Рівнопілля, але проголосували лише 180 парламентарів. Синельников – імперський генерал.

Павлоград теж перейменувати не змогли. Пропонували Матвіїв.

Лише перейменування Южноукраїнська і Южного було вдалим – тепер це Південноукраїнськ і Південне.