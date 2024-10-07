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Зеленський: План перемоги невдовзі розкриють для українців

План перемоги має бути зрозумілим для кожного в Україні.

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про заплановані зустрічі із партнерами, а також про плани представити "всім, хто може посилити Україну, План перемоги".

"Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо, аби перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в в Україні. 

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", — додає глава держави. 

Президент також зазначив, що наразі чекає звіту української команди, яка зараз працює у Вашингтоні "після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги". 

А також звіту Головкома ЗСУ щодо роботи з партнерами на його рівні. 

"Ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців", — наголошує президент. 

"Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", — каже Зеленський.

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