План перемоги має бути зрозумілим для кожного в Україні.

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про заплановані зустрічі із партнерами, а також про плани представити "всім, хто може посилити Україну, План перемоги".

"Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо, аби перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в в Україні.

"Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", — додає глава держави.

Президент також зазначив, що наразі чекає звіту української команди, яка зараз працює у Вашингтоні "після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги".

А також звіту Головкома ЗСУ щодо роботи з партнерами на його рівні.

"Ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців", — наголошує президент.

"Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", — каже Зеленський.