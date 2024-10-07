Раді пропонують відкликати депутатів - утікачів Дмитрука та Одарченка зі складу Комітетів

У Верховній Раді сьогодні зареєстрували проєкт Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці наголошується, що мета Постанови - забезпечити ефективну роботу Комітетів Верховної Ради, яка спрямована на виконання їх функцій і повноважень під час дії воєнного стану

"Проєктом постанови пропонується: відкликати Одарченка Андрія Миколайовича – народного депутатаУкраїни, з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики, обраного за квотою фракції політичної партії "Слуга народу"; відкликати Дмитрука Артема Геннадійовича – народного депутата України, депутатська група "Відновлення України", з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності, обраного за квотою фракції політичної партії "Слуга народу"", - йдеться в документі.

Згідно з карткою проєкту постанови на сайті парламенту, він наразі розглядається профільним комітетом - з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

Що відомо про справу Одарченка

23 вересня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Під час суду також стало відомо, що той утік до Румунії і попросив там притулок.

Торік Одарченко отримав підозру за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.

Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").

У листопаді ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук.

Чому Дмитрук втік з України