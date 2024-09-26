Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука

Україна готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука для притягнення його до кримінальної відповідальності.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні", - йдеться в повідомленні.
Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.
Раніше Дмитрук уже заявив, що буде оскаржувати запит на його екстрадицію.
Чому Дмитрук втік з України
- Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
- Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся".
- Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Згодом Генпрокурор Андрій Костін закликав нардепа повернутися в Україну і прийти до слідчого. А 29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.
- Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
- У вересні Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
- Наразі відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні.