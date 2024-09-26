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Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука

Наразі його місцезнаходження встановлено та судом визначено йому міру запобіжного заходу.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука
Артем Дмитрук
Фото: antikor.com.ua

Україна готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 

"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні", - йдеться в повідомленні. 

Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

Раніше Дмитрук уже заявив, що буде оскаржувати запит на його екстрадицію.

Чому Дмитрук втік з України

  • Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
  • Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся". 
  • Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.  Згодом Генпрокурор Андрій Костін закликав нардепа повернутися в Україну і прийти до слідчого. А 29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук.
  • Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили народного депутата через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
  • У вересні Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
  • Наразі відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні.
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