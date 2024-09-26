Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука

Наразі його місцезнаходження встановлено та судом визначено йому міру запобіжного заходу.

Україна готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні", - йдеться в повідомленні.

Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.

Раніше Дмитрук уже заявив, що буде оскаржувати запит на його екстрадицію.

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