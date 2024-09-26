У Київській області внаслідок атаки Росії поранена жінка

У Київській області внаслідок нічної атаки поранена жінка. Під час атаки вона разом зі своїм чоловіком перебувала в квартирі.
Будинок зазнав пошкоджень від уламків ворожих дронів. Про це повідомив голова Київської ОВА.
"Мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася", – сказав він.
У трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є загорання лісової підстилки та трав'яного настилу. Пожежі локалізовані.
- У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджені п'ять будинків і 20 машин. Ворог усю ніч атакував Україну дронами і ракетами.