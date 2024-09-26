Рахункова палата звернула увагу на недовиконання шести ветеранських програм

Це стосується й інших програм, як виплати медикам у зв'язку з ковідом.

За вісім місяців цього року невиконаними залишилися бюджети декількох соціальних програм, зокрема шести ветеранських. Рівень їх виконання становить лише 17,7% від запланованого.

Про це в звіті перед народними депутатами повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська. За її словами, на заходи з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України надали коштів у розмірі 2,6% плану.

На заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації – 3,7%. Також менш ніж на 10% від плану профінансували створення меморіального кладовища.

Крім того, другий рік поспіль не реалізовували надання послуг соціального супроводу військових та їхніх родичів у військових частинах Збройних Сил.

А на страхові виплати медикам унаслідок захворювання на коронавірус надали лише 25,8%.

На наступний рік у проєкт бюджету видатки на соціальну сферу становлять майже пів трильйона гривень і за обсягами є наступними за видатками після безпеки, оборони та обслуговування державного боргу. Ця сума – трохи менша, ніж закладена на цей рік.