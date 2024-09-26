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Кадрова криза росії

В росії закінчуються робочі. Саме робочі спеціальності, починаючи з водіїв автобусів та закінчуючи водіями-далекобійниками. Прямі кадрові наслідки “сво”, які вбивають російську економіку разом із санкціями.

Загалом, проблема кадрів почалась з осені 2022 року, коли велика кількість росіян рвонула за кордон від мобілізації. Проте, це були квіточки, тому що здебільшого це стосувалося працівників на кшалт ІТ галузі, підприємців. Тих, хто заробляє більше головою, аніж руками (вибачте).

Армія РФ
Фото: змі окупантів
Армія РФ

А потім з'явився “Вагнер” із вербуванням за шалені для багатьох гроші. Підтягнулась державна машина з гонкою за головами та системним зростанням одноразових виплат за контракт в армії. Ось росіяни порахували і пішли на фронт замість рейсів на фурах. Там загинули, а на їхнє місце прийшли вже нові солдатики путіна. Цикл за циклом призвів до того, що в росії не тільки майже зникло безробіття як явище. Почалась гонка за головами вже робочих професій.

Тут використовують ті самі методи, як і в “сво”. Підняття заробітних плат.

Найбільше (більш ніж на 60%) у першому півріччі 2024 року зросли зарплати, що пропонують водіям і промоутерам.

Серед галузей лідирують транспорт і логістика, де середня реальна зарплата досягла 139 тис. руб.

За даними «Авіто Робота», значне зростання пропонованих зарплат для нових спеціалістів було зафіксовано на позиціях "синіх комірців": бетоняра (+58% рік до року), фасувальника (+57%), працівника складу (+54%), монолітника (+43%), будівельника (+41%).

Як бачите, це просто якась “золота лихоманка”. Здається, на росії все чудово.

Насправді, ні. Відсутність безробіття – пряма ознака кризи. Коли немає кому працювати, це точно не про добробут та розвиток.

Величезна грошова маса перегріває російську економіку, наближаючи її до неминучої кризи.

Ще одна складова, яку варто врахувати. Робочі руки вже немає де взяти. Свої розбіглись на заробітки по фронтах. Мігранти не мають кваліфікації. Логічне питання, а хто буде працювати, відгукується порожнечею. Ніхто.

Нам залишається лише дочекатися, коли весь цей вузол проблем вибухне тотальним потрясінням економічної моделі росії. І все вказує на те, що чекати не так довго.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , радник міського голови Маріуполя
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